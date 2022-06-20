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  3. Зеленський зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером (фото, відео)
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    Новини

    Зеленський зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером (фото, відео)

    Стіллер &ndash; посланець доброї волі ООН - Зеленський зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером (фото, відео)
    Стіллер – посланець доброї волі ООН
    фото: Офіс президента

    Руйнування окупантів, вчинені на Київщині, вразили знаменитість

    Президент України Володимир Зеленський 20 червня зустрівся з голлівудським актором, режисером, сценаристом і продюсером Беном Стіллером, який відвідує Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Про це повідомив Офіс президента.

    Бен Стіллер і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг завітали до Офісу глави держави після поїздки до деокупованих населених пунктів Київщини. Сьогодні вони побували, зокрема, у зруйнованих житлових кварталах Ірпеня, де поспілкувалися з людьми, котрі пережили окупацію.

    «Одна справа – бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ – побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше», – сказав Бен Стіллер

    «Те, що ви побачили в Ірпені, – безумовно, страшно. Але ще страшніше навіть просто уявити, що відбувається в населених пунктах, які досі під тимчасовою окупацією на сході», – зазначив у відповідь Володимир Зеленський.

    Президент і посол доброї волі УВКБ ООН обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні, а також тих, хто перебуває в Польщі, яку Бен Стіллер відвідав напередодні.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голлівудський актор Бен Стіллер, який днями прогулювався Львовом, прибув до Києва. Зірка фільмів «Ніч у музеї», «Дуплекс» та «Знайомство з Факерами» також відвідав Макарів, що на Київщині.

    Напередодні візиту в Україну Стіллер приїздив з гуманітарною місією до Польщі, де також зустрічався з українськими біженцями.

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    Теги: росія окупанти ООН війна посол Володимир Зеленський Україна президент окупація Офіс президента #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером (фото, відео)