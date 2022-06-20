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  4. Бен Стіллер прибув до Києва (фото)
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    Суспільство

    Бен Стіллер прибув до Києва (фото)

    Бен Стіллер біля київсього ЦУМу - Бен Стіллер прибув до Києва (фото)
    Бен Стіллер біля київсього ЦУМу
    фото із соцмереж

    Голлівудський актор приїхав у столицю

    Голлівудський актор Бен Стіллер, який днями прогулювався Львовом, прибув до Києва. Зірка фільмів «Ніч у музеї», «Дуплекс» та «Знайомство з Факерами» також відвідав Макарів, що на Київщині.

    Напередодні візиту в Україну Стіллер приїздив з гуманітарною місією до Польщі, де також зустрічався з українськими біженцями.

    Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.

    30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

    Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

    Теги: росія окупанти війна Україна актор окупація #stoprussia
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    Бен Стіллер прибув до Києва (фото)