Бен Стіллер прибув до Києва (фото)
Голлівудський актор приїхав у столицю
Голлівудський актор Бен Стіллер, який днями прогулювався Львовом, прибув до Києва. Зірка фільмів «Ніч у музеї», «Дуплекс» та «Знайомство з Факерами» також відвідав Макарів, що на Київщині.
Напередодні візиту в Україну Стіллер приїздив з гуманітарною місією до Польщі, де також зустрічався з українськими біженцями.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.
30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.
Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.