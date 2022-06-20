Бен Стіллер прибув до Києва (фото)

Голлівудський актор приїхав у столицю

Голлівудський актор Бен Стіллер, який днями прогулювався Львовом, прибув до Києва. Зірка фільмів «Ніч у музеї», «Дуплекс» та «Знайомство з Факерами» також відвідав Макарів, що на Київщині.

Напередодні візиту в Україну Стіллер приїздив з гуманітарною місією до Польщі, де також зустрічався з українськими біженцями.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.