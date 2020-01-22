В аеропорту Лондона створюють спеціальні зони для перевірки пасажирів з Китаю



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Через поширення невідомого вірусу аеропорти почали вводити нові безпекові заходи

Аеропорт Гітроу у Лондоні створить спеціальні зони для пасажирів, які прямують з регіонів, постраждалих від нового коронавірусу, який у Китаї уже забрав 9 життів.

Як передає Reuters, про це заявив міністр транспорту країни Грант Шеппс:

«Сьогодні вранці було декілька оголошень щодо рейсів, які прибувають прямо з інфікованого регіону в Гітроу. На них впровадили деякі додаткові заходи. Це зроблено для того, аби під час прибуття рейсів в Гітроу люди могли потрапити в окрему зону».

Раніше на тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно. Жертвами вірусу вже стали 9 людей.

Раніше стало відомо, що кількість жертв нового коронавірусу зросла до 9. В Китаї заявили про загрозу мутації і поширення вірусу.

Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.

Нова інфекція може спричинити різні хвороби. Наразі вона проявляється як пневмонія або інші респіраторні захворювання. Однак вчені відзначають схожість нового коронавірусу до іншого вірусу, який є збудником потенційно смертельно небезпечного тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС). Унаслідок спалаху цього захворювання у 2002-2003 роках загинули понад 700 людей у всьому світі. Тоді спалах почався у Китаї й загалом заразив понад 8000 людей у 26 країнах.