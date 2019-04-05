Член правління «Суспільного» розповів про перемовини зі штабами щодо дебатів



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Кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський Колаж: «Слово і Діло»

Наразі місце проведення дебатів ще невизначене

Голова Суспільного мовника Зураб Аласанія провів зустріч із представниками штабу кандидата у президента Петра Порошенка, зустріч із штабом Володимира Зеленського запланована на 8 квітня.

Про це в ефірі «Громадського» сказав член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Юрій Макаров.

«Це Зураб займається… Він зустрічався з представниками кандидата у президенти Петра Порошенка, йому сказали, що готові на будь-який варіант… Він встановив контакт нарешті зі штабом Володимира Зеленського і вони мають зустрічатись і там будуть казати… але поки що наразі, принаймні, те що розмовляють, це уже добре», - сказав Макаров.

Він наголосив, що якщо йдеться про дебати, які мають відбутись за законом, вони мають відбутись на «Суспільному». Але наразі місце проведення дебатів ще невизначене.

Як відомо, орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.