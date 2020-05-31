В Іспанії планують продовжити надзвичайний стан до 21 червня



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Іспанія демонструє продовження тенденції різкого зниження щоденної смертності від коронавірусу

«Це буде останнє продовження надзвичайного стану» – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що запропонує парламенту востаннє продовжити надзвичайний стан до 21 червня.

Про це повідомляє El Pais.

Педро Санчес повідомив керівникам регіональних урядів під час відеоконференції, що це буде останнє продовження надзвичайного стану, оскільки рівень зараження в Іспанії різко знизився. Після цього уряд не збирається обмежувати свободу пересування громадян.

Кількість загиблих в країні зросла на чотири особи в суботу до 27 125 людей, що демонструє продовження тенденції різкого зниження щоденної смертності від коронавірусу.

Одна з найбільш постраждалих від епідемії країн Іспанія запровадила надзвичайний стан 14 березня, який передбачав суворі обмеження, згідно з яким люди могли залишати свої будинки тільки для того, щоб купити їжу, звернутися за медичною допомогою або піти на роботу, якщо немає змоги працювати з дому. Зараз обмеження поступово послаблюються.

Нагадаємо, 29 травня двоє людей, які приїхали з США в іспанський регіон Валенсія, здали позитивний результат на коронавірус, і, ймовірно, це перший завезений вірус в Іспанії з середини березня.

Як повідомлялося, станом на ранок 31 травня у світі зареєстрували 6 162 516 випадків коронавірусу, зокрема 371 037 осіб загинули та 2 739 192 особи одужали.

Загалом у світі на сьогодні було зафіксовано 11 002 нових випадки інфекції, з них найбільшу кількість зафіксували в Пакистані (3 039), Мексиці (2 885) і Бразилії (1 526).

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