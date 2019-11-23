В Іспанії затримали українця у справі про шпигунство під час референдуму в Каталонії



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Українець, якого разом із росіянином затримали в Іспанії, може бути пов'язаним із діяльністю співробітника російського ГРУ Дениса Сергєєва

В розслідуванні іспанського суду про «втручання» російських спецслужб в події навколо референдуму про незалежність Каталонії фігурують громадянин України і громадянин Росії, яких заарештували 4 жовтня в провінції Жирона.

Про це повідомляє видання El Mundo.

Як зазначається, чоловіків затримали, коли вони прямували до Франції на зареєстрованому в Білорусі Mercedes. Видання стверджує, що під час огляду автомобіля було знайдено гранату M-75.

На засіданнях Національного суду Іспанії, який розглядає справу, стало відомо, що затримані можуть бути пов'язаними зі спробою російських шпигунів вплинути на політичну ситуацію в Каталонії. Зокрема, росіянин і українець мають стосунок до російської розвідки, а саме – до ймовірного співробітника ГРУ Дениса Сергєєва, який працює під ім'ям Сергій Федотов. Дослідницька група Bellingcat називала його третім учасником отруєння у британському Солсбері ексофіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

За даними видання, Федотов прибув у Барселону 5 листопада 2016 року. Він залишався в Іспанії протягом шести днів, після чого вилетів до Москви через Цюрих. Рік потому, 29 вересня 2017 року, за два дні до референдуму в Каталонії, він знову відвідав Барселону і залишився в ній до 9 жовтня, після чого повернувся в Москву через Женеву.



Нагадаємо, 21 листопада в газеті El Pais з'явилася публікація про те,що іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробу Каталонії вийти зі складу країни.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років тюремного ув’язнення за звинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії 2017 року. Зазначається, що колишньому віце-президенту Каталонії Оріолу Жункерасу було винесено найдовший термін на 13 років за підбурювання до заколоту і неправомірне використання державних коштів.

Після оголошення вердикту суду прихильники незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію у Барселоні з плакатами, на яких було написано «вільні політичні в’язні».

Перед цим, ще 29 вересня у Каталонії тисячі осіб протестували проти арешту сепаратистів.

Тоді ж у столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat.

Згодом у Барселоні і Жероні відбулись масові протести сепаратистів.

До слова, глава уряду Каталонії Кім Торра вважає, що необхідно провести новий референдум про незалежність регіону.

Раніше стало відомо, що західні спецслужби виявили секретний підрозділ ГРУ Росії, який дестабілізує Європу, і зокрема причетний до отруєння Скрипалів та спроби перевороту в Чорногорії.