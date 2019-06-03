  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В мечеті у Лондоні затримали нападника з молотком

    • Розсилка
    В мечеті у Лондоні затримали нападника з молотком

    Чоловік, озброєний молотком, спробував напасти на прихожан мечеті

    У Лондоні прихожани мечеті затримали чоловіка з молотком, який намагався атакувати їх.

    Про це повідомляє  Independent.

    Інцидент стався у понеділок близько 4.30 ранку.

    У поліції розповіли, що 38-річний чоловік спробував напасти на людей. Прихожани затримали його до приїзду правоохоронців.

    Правоохоронці арештували чоловіка за підозрою у спробі завдати тяжкі тілесні ушкодження.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Повідомляється, що знайшлися очевидці того, як затриманий напередодні вступив у конфлікт з відвідувачами мечеті.

    Раніше повідомлялося, що у приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    кримінал напад Велика Британія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ