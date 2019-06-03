В мечеті у Лондоні затримали нападника з молотком
Чоловік, озброєний молотком, спробував напасти на прихожан мечеті
У Лондоні прихожани мечеті затримали чоловіка з молотком, який намагався атакувати їх.
Про це повідомляє Independent.
Інцидент стався у понеділок близько 4.30 ранку.
У поліції розповіли, що 38-річний чоловік спробував напасти на людей. Прихожани затримали його до приїзду правоохоронців.
Правоохоронці арештували чоловіка за підозрою у спробі завдати тяжкі тілесні ушкодження.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Повідомляється, що знайшлися очевидці того, як затриманий напередодні вступив у конфлікт з відвідувачами мечеті.
Раніше повідомлялося, що у приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті.
Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.
Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.
В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.
Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.
Джерело: Європейська правда