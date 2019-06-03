В мечеті у Лондоні затримали нападника з молотком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік, озброєний молотком, спробував напасти на прихожан мечеті

У Лондоні прихожани мечеті затримали чоловіка з молотком, який намагався атакувати їх.

Про це повідомляє Independent.

Інцидент стався у понеділок близько 4.30 ранку.

У поліції розповіли, що 38-річний чоловік спробував напасти на людей. Прихожани затримали його до приїзду правоохоронців.

Правоохоронці арештували чоловіка за підозрою у спробі завдати тяжкі тілесні ушкодження.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що знайшлися очевидці того, як затриманий напередодні вступив у конфлікт з відвідувачами мечеті.

Раніше повідомлялося, що у приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

Джерело: Європейська правда