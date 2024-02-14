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У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
В міністерстві повідомили, що протягом доби в короткочасні ремонти виводили два корпуси ТЕС, на яких усунули зауваження та повернули до роботи
фото: Міненерго

«Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються»

В українській енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається, в резерві сім блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні в разі потреби. Про це повідомляє Міністерство енергетики. 

Як зазначається, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. В міністерстві повідомили, що протягом доби в короткочасні ремонти виводили два корпуси ТЕС, на яких усунули зауваження та повернули до роботи. У резерві – сім блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби.

«Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються», – запевнили в міністерстві.

Раніше в НЕК «Укренерго» заявляли, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 13 лютого отримала значні пошкодження і припинила роботу одна з ТЕС на Дніпропетровщині.

Теги: обстріл Укренерго експорт імпорт енергетика

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