В СБУ пояснили, навіщо інсценували вбивство Бабченка

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«Негативні моменти про нібито загибель Бабченка, повністю виправдані», - заявили в СБУ

Служба безпеки України запевняє, що інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка було необхідним для слідства.

Про це йдеться у поясненні прес-служби СБУ.

«Завдяки проведенню зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії у встановлений законом спосіб удалося не допустити загибелі журналіста Бабченка, припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину та отримати відомості щодо можливих потенційних жертв проти яких готувалися і мали готуватися терористичні акти і вбивства», - повідомили в СБУ.

Тобто, додають у спецслужбі, ті негативні моменти, які були завдані публічним інтересам шляхом поширення інформації про нібито загибель Бабченка, повністю виправдані недопущенням доведення до кінця терористичного акту проти вказаного журналіста та попередженням можливих злочинів проти інших осіб.

«Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що вказаною судовою інстанцією визнаються належними і допустимими доказами матеріали, отримані правоохоронними органами в ході здійснення контролю з вчиненням злочину з використанням «таємних агентів», якщо це зроблено відповідно до закону, та не допущено провокації», - додали в СБУ.

Як приклад, у Службі безпеки вказали на справу «Люді проти Швейцарії» 1992 року та «Калабро проти Італії» 2002 р.

Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Трансляція судового засідання дивіться тут.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

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