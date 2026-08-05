На Київщині через спеку обмежено рух вантажівок на трасах

Рух дозволять після того, як температура опуститься нижче встановленої норми

Патрульна поліція Київської області запровадила тимчасові обмеження для руху вантажного автомобільного транспорту через значну спеку. Спеціальний тепловий режим почав діяти сьогодні з 12:00 на всіх ключових автомобільних шляхах регіону. Це робиться для захисту та збереження асфальтного покриття від передчасного руйнування і деформації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.

Введені правила безпосередньо стосуються водіїв великих магістральних фур та спеціальних вантажних автомобілів під час пікових температурних навантажень.

«Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн», – повідомили у поліції.

В поліції наголосили, що під час цього обмеження водіям рекомендовано використовувати для тимчасової стоянки наявні майданчики в смугах відведення автомобільних доріг та біля обʼєктів дорожнього сервісу. Рух дозволять після того, як температура опуститься нижче встановленої норми.

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, синоптична ситуація в Україні не зміниться: антициклон і розпечене повітря на висотах знову забезпечать більшості регіонів пекучу спеку до 38°. У Києві знову суха жарка погода без опадів – другий день поспіль столиця смажиться в антициклоні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 18–23°, вдень сильна спека 35–38°; у Києві вночі 21–23°, вдень – знову пекучі 35°.

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