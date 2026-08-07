Україну накриє аномальна спека, але частину областей заллють дощі: погода на 7 серпня 2026 року

Україну чекає один із найспекотніших днів серпня

У п'ятницю, 7 серпня, в Україні утримається спекотна погода, однак у низці областей очікується різка зміна погодних умов із грозами, градом і шквалистим вітром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, по всій країні очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. Вдень опади також поширяться на північні області, а також Вінницьку та Черкаську області. В окремих районах можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с. На решті території України істотних опадів не прогнозується.

Вітер буде південного напрямку, протягом дня змінюватиметься на північний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 20–25° тепла. Вдень на більшості території країни збережеться сильна спека – 35–38°. Прохолодніше буде лише в західних регіонах, де повітря прогріється до 27–32°.

Прогноз погоди на 7 серпня фото: Укргідрометцентр

Укргідрометцентр також попередив про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий). Вдень 7 серпня грози прогнозуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Місцями вони супроводжуватимуться градом і шквалами 15–20 м/с.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні фото: Укргідрометцентр

Крім того, 7 серпня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом Укргідрометцентру, високий ризик виникнення та швидкого поширення пожеж збережеться і надалі.

Рятувальники закликають громадян не розпалювати багаття на відкритій місцевості, не кидати недопалки та дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в лісах і на відкритих територіях.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Поки що місяць виправдовує найгірші прогнози – спека не відступає. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.

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