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В Ужгороді випав град розміром із волоський горіх

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Ужгороді випав град розміром із волоський горіх
Величезний град випав в Ужгороді
фото: Віталій Глагола

Місто у другій половині дня 27 липня накрила негода

Градини досягали розміру волоського горіха. У цей же час у Мукачеві пройшла потужна злива. Мешканців закликають бути обережними під час негоди та, за можливості, ховати автомобілі під навісами, оскільки опади супроводжуються шквалистим вітром. Про це повідомлляє Главком з посиланням на PMG.ua і Віталія Глаголу.

Місцева мешканка Анна Гавій написала, що вперше за своє життя побачила таку негоду. «Не лишилося жодної живої рослинки», – наголосила вона й поділилася кадрами наслідків.

6 фото
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Наслідки негоди на Закарпатті
Анна Гавій

Про погіршення погодних умов раніше попереджав Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. За прогнозами синоптиків, 27–28 липня на більшій частині території області очікували значні опади. Попереджади і про можливе посилення вітру до 15–20 м/с. Жителів Закарпаття закликали дотримуватися обережності та за можливості не перебувати на відкритому повітрі під час негоди.

Нагадаємо, вдень 28 липня в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Укргідрометцентр прогнозує теплий серпень і нестачу опадів у західних регіонах. Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму середня температура очікується близькою до кліматичної норми. 

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Теги: Ужгород негода дощ погода

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