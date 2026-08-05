«Це законно?» Пасажирка «Укрзалізниці» поскаржилася на спеку у вагоні (відео)

Українці висловилися в мережі про проблему зі спекою у вагонах «Укрзалізниці»

Українка Марія Туник поскаржилася «Укрзалізниці» на спеку в поїзді. Пасажирка показала, у якому стані перебувають її діти під час подорожі без кондиціонера. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки.

Марія Туник їхала одним із рейсів «Укрзалізниці» разом із двома малюками. Вона поділилася своєю поїздкою у блозі та показала, як спітніли та почервоніли її діти й вона сама. «Дорога «Укрзалізниця», як ви вважаєте, чи кайфують люди, коли обирають маршрут саме з вами. Я не знаю, це взагалі законно?», – сказала Марія Туник у відео.

На кадрах можна побачити, як пасажирка тримає одного з малюків на руках та водночас розповідає, як розпочалася їхня поїздка «Укрзалізницею». Зокрема, позаду неї видно інших пасажирів, які вийшли з купе у коридор, де відкриті вікна. Марія Туник також розповіла у коментарях, що їй довелося обливати своїх дітей водою, аби покращити їхній стан через спеку.

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У коментарях під цим відео українці поділилися своїми думками стосовно ситуації зі спекою у поїздах «Укрзалізниці». Користувачі зауважили, що така температура небезпечна для дітей. Водночас інші коментатори розповідали, що від спеки страждають й дорослі пасажири:

фото: скриншот Instagram

«Діткам це жахливий стрес і це небезпечно для їх здоровʼя, це незаконно, що Укрзалізниця наражає на таку небезпеку».

«Це ж так небезпечно дітям. Жах».

фото: скриншот Instagram

«Коли останній раз їхала жінку із потягу забрала швидка також. Ми стояли довго на кордоні без кондиціонера, також їй від жари стало дуже погано, втратила свідомість».

фото: скриншот Іnstagram

«Це як так. Це ж можна втратити свідомість, дітки перегріваються дуже і це не добре».

фото: скриншот Іnstagram

«Теж їхала в вагоні, де був кондиціонер, і провідник відмовлялась його вмикати, спека була жахлива. Коли вже людям погано стало – вмикнула. В чому сенс, я так і не зрозуміла».

Разом із цим українці радили пасажирам купувати місця у вагонах з кондиціонером. До того ж користувачі наголосили на тому, що вагони «Укрзалізниці» опиняються під постійними атаками РФ. Тож деякі коментатори радять пасажирам прийняти ситуацію зі спекою:

фото: скриншот Іnstagram

«Коли купуєш квиток, там є помітка (яку важко не побачити) «без кондиціонера». Коли ви знаєте, що будете їхати у +30, на що розрахунок?»

фото: скриншот Іnstagram

«Ми забули, що війна, і страждає «Укрзалізниця» дуже сильно, розумію, що хочеться комфорту, сама їжджу кожного тижня, но ми повинні прийняти ситуацію».

До слова, «Укрзалізниця» не відреагувала на ситуацію у коментарях.

Нагадаємо, у липні «Укрзалізниця» перевезла 2,8 млн пасажирів, що на 100 тис. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У компанії зазначають, що поточний літній сезон став одним із найскладніших за час повномасштабного вторгнення.