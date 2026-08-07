Працівники «Нової пошти» вигнали собаку у +37° і втратили через це роботу

Компанія розшукує тварину, щоб доправити її до ветеринара, а один зі співробітників готовий забрати собаку додому

У соцмережах з'явилося відео, на якому працівники «Нової пошти» виганяють безпритульного собаку з відділення на вулицю під час спеки. Інцидент трапився в Івано-Франківську. Після розголосу компанія провела внутрішнє розслідування та заявила, що звільнила причетних співробітників, повідомляє «Главком».

На оприлюднених у Threads кадрах видно собаку, який лежить на підлозі у затінку та не демонструє агресії. Згодом троє працівників починають виганяти тварину з приміщення. Один із чоловіків підштовхує собаку мітлою, а інший допомагає руками. За словами автора відео, у цей час температура повітря в Івано-Франківську сягала +37°С.

У компанії заявили, що поведінка працівників суперечить її принципам, наголосивши, що відділення мережі позиціонуються як pet-friendly простори. Після проведення внутрішнього розслідування «Нова пошта» вирішила звільнити співробітників, причетних до інциденту.

Крім того, для персоналу мережі планують провести додаткові роз'яснення щодо того, як необхідно діяти у подібних ситуаціях. Наразі представники компанії розшукують собаку. Після того як тварину знайдуть, її планують доправити до ветеринарної клініки у Глухові для комплексного обстеження та, за потреби, лікування. Усі витрати пообіцяла взяти на себе компанія.

Співзасновниця «Нової пошти» Інна Поперешнюк також повідомила, що після цього собаку не повертатимуть на вулицю. За її словами, один зі співробітників компанії вже погодився забрати тварину до своєї родини.

Нагадаємо, щоб уберегти домашніх тварин від перегріву у спеку, ветеринари радять переносити прогулянки на ранкові та пізні вечірні години й уникати розпеченого асфальту, який може обпекти подушечки лап. Тварина повинна постійно мати доступ до свіжої води та прохолодного, добре провітрюваного місця.

Якщо з'явилися ознаки перегріву, живіт, груди, пах і лапи можна змочити прохолодною, але не крижаною водою так, щоб вона потрапила безпосередньо на шкіру під шерстю. Водночас тварин категорично не можна залишати в зачиненому автомобілі навіть із прочиненими вікнами, адже салон швидко нагрівається до небезпечної температури, що може призвести до теплового удару або загибелі.