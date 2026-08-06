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Як урятувати тварину в спеку: поради ветеринарів та досвідчених власників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як урятувати тварину в спеку: поради ветеринарів та досвідчених власників
Французький бульдог Моллі, знесилена через аномальну спеку в Києві
фото: Олена-Христина Лебідь/Facebook

Французькі бульдоги дуже погано переносять спеку через коротку морду (брахіцефальну будову черепа)

Аномальна спека у столиці стала серйозним випробуванням для домашніх улюбленців. Про небезпеку високих температур попереджають у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», інформує «Главком». Через несприятливі погодні умови комунальники навіть перенесли щотижневий День адопції «Разом додому» на наступний тиждень, аби не наражати тварин на ризик.

Те, що спека дійсно загрожує життю чотирилапих, підтверджують і реальні випадки з вулиць міста. Відома телеведуча Олена-Христина Лебідь розповіла у своєму Facebook, як їй довелося терміново вискакувати з машини, щоб допомогти дівчині врятувати французького бульдога Моллі, якій стало зле під час прогулянки.

Ведуча знається на потребах цієї породи не з чуток – вона сама є власницею французького бульдога Сари (Сарочки). Телеведуча разом із нареченим Павлом Розенком часто беруть улюбленницю у подорожі та діляться кумедними моментами з її життя в соцмережах, тож Лебідь чудово знає, як важко ці собаки переносять спеку.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко із Сарою
Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко із Сарою
фото: Олена-Кристина Лебідь

Зазвичай французькі бульдоги дуже погано переносять спеку через коротку морду (брахіцефальну будову черепа), вони не можуть нормально охолоджуватися під час дихання, через що швидко отримують тепловий удар.

За словами Лебідь, господарка Моллі від розпачу припустилася поширеної помилки – почала лити воду собачці прямо на голову, чого робити категорично не можна. Ведуча допомогла правильно охолодити тварину й нагадала: собаки знаходяться ближче до розпеченого асфальту, тому переносять спеку значно важче за людей.

Поради ветеринарів та досвідчених господарів для захисту тварин:

  • Змініть графік прогулянок: Вигулюйте собак лише вранці та пізно ввечері. Уникайте гарячого асфальту – він спричиняє серйозні опіки подушечок лап.
  • Правильно охолоджуйте: Якщо тварині стало зле, змочуйте прохолодною (не крижаною!) водою животик, пах, груди та лапки, щоб рідина потрапляла безпосередньо на шкіру під шерстю. Не лийте воду на голову.
  • Забезпечте тінь та пиття: Завжди тримайте в доступі свіжу воду та організуйте прохолодне, провітрюване місце для відпочинку (за можливості використовуйте охолоджувальні килимки).
  • Категорично заборонено: Ніколи не залишайте тварин у зачинених авто. Навіть із привідчиненими вікнами салон нагрівається за хвилини, що призводить до теплового удару чи загибелі.

За словами телеведучої, історія з бульдогом Моллі закінчилася добре – після правильної допомоги собака відновила сили. Ветеринари закликають киян бути уважними до своїх підопічних та реагувати на перші ознаки перегріву.

Нагадаємо, Україна 6 серпня переживе пік нинішньої хвилі аномальної спеки. Саме сьогодні синоптики прогнозують найвищі температурні показники, а стовпчики термометрів у низці областей піднімуться до +35...+38°C. Причиною такої погоди став тривалий вплив поля високого атмосферного тиску, яке утримує над територією України дуже теплу повітряну масу.

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Теги: Київ спека тварини

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