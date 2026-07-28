В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла попри дощову погоду

У вівторок, 28 липня, Україну накриє масштабна хвиля негоди: по більшій частині країни очікуються дощі та грози, у багатьох регіонах – з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями – але затишшя оманливе. По більшій частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень у північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди прогнозується град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. У центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході країни вночі вдасться уникнути опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 13–18°, у західних областях 10–15°; вдень 21–26°, на південному сході країни до 29°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для північно-східної частини, більшості центральних, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Грози з градом і шквалами можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У вівторок, 28 липня, у Києві хмарно з проясненнями – столиця також не уникне примхливої погоди. Очікуються дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 13–18°, вдень 21–26°; у Києві вночі 16–18°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, минулого тижня атмосферні фронти почергово «обирали» різні регіони – Одещина та Крим потерпали від значних дощів, потім черга дійшла до заходу та центру. Тепер негода охопила більшість регіонів одночасно – один із найбурхливіших днів липня. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 27 липня – 2 серпня 2026 року.