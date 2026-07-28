Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року
28 липня в Україні оголошено жовтий рівень небезпечності
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла попри дощову погоду

У вівторок, 28 липня, Україну накриє масштабна хвиля негоди: по більшій частині країни очікуються дощі та грози, у багатьох регіонах – з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями – але затишшя оманливе. По більшій частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень у північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди прогнозується град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. У центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході країни вночі вдасться уникнути опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 13–18°, у західних областях 10–15°; вдень 21–26°, на південному сході країни до 29°.

В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для північно-східної частини, більшості центральних, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Грози з градом і шквалами можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту. 

В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року фото 2

У вівторок, 28 липня, у Києві хмарно з проясненнями – столиця також не уникне примхливої погоди. Очікуються дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 13–18°, вдень 21–26°; у Києві вночі 16–18°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, минулого тижня атмосферні фронти почергово «обирали» різні регіони – Одещина та Крим потерпали від значних дощів, потім черга дійшла до заходу та центру. Тепер негода охопила більшість регіонів одночасно – один із найбурхливіших днів липня. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 27 липня – 2 серпня 2026 року

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр вітер негода столиця погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зірки показали наслідки ударів по своїх будинках у Києві
Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки
6 липня, 16:10
Повністю знеструмленими залишилися Сімферополь і Севастополь
Окупований Крим знову занурився в темряву: вибухи пролунали у Севастополі
12 липня, 03:15
Наслідки атаки на Київ у ніч на 16 липня
Атака на Київ: загинули двоє людей, серед поранених – підліток
16 липня, 06:33

Суспільство

В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року
В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року
Мін'юст назвав кількість українців, які одружилися онлайн
Мін'юст назвав кількість українців, які одружилися онлайн
Нардепи запропонували дозволити полювання з дронами: зоозахисники проти
Нардепи запропонували дозволити полювання з дронами: зоозахисники проти
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Поліція затримала журналіста Hromadske у Києві: що відомо
Поліція затримала журналіста Hromadske у Києві: що відомо
Яке релігійне свято відзначається 28 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 липня 2026: традиції та молитва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
141K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua