Грози, зливи, град і шквали: погода на 21 липня 2026

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 21 липня

У вівторок, 21 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Синоптики повідомляють, що у центральних, південних, Сумській та Харківській областях пройдуть помірні дощі з грозами. Вдень у окремих районах очікуються значні дощі, місцями можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Український гідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий) для більшості центральних, південних та Харківської областей.

За даними синоптиків, несприятливі погодні явища можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух автомобільного транспорту.

Вітер протягом доби буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У західних і північних областях прогнозують західний вітер такої ж сили.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. На півдні та сході країни вночі очікується 16–21° тепла, вдень повітря прогріється до 28–33°. У більшості інших областей температура вночі становитиме 13–18°, удень — 23–28°. Найпрохолодніше буде у західних областях, де денні максимуми не перевищать 20–25°.

Метеорологи рекомендують жителям регіонів, де прогнозуються грози, стежити за оновленнями прогнозів, дотримуватися правил безпеки під час негоди та враховувати можливі ускладнення дорожньої ситуації.

Температурні показники на 20 липня фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, наприкінці липня Південну Європу може накрити нова хвиля аномальної спеки, а в окремих районах Іспанії та Італії температура, за прогнозами синоптиків, наблизиться до +50°C. Причиною екстремального потепління стане приплив гарячого повітря з Північної Африки, який також зачепить популярні туристичні регіони. Синоптики попереджають, що температурні показники можуть суттєво перевищити кліматичну норму для цього періоду року.