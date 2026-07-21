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Грози, зливи, град і шквали: погода на 21 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Грози, зливи, град і шквали: погода на 21 липня 2026
Прогноз погоди на 21 липня
колаж: glavcom.ua

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні 21 липня

У вівторок, 21 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Синоптики повідомляють, що у центральних, південних, Сумській та Харківській областях пройдуть помірні дощі з грозами. Вдень у окремих районах очікуються значні дощі, місцями можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Український гідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий) для більшості центральних, південних та Харківської областей.

За даними синоптиків, несприятливі погодні явища можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух автомобільного транспорту.

Вітер протягом доби буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У західних і північних областях прогнозують західний вітер такої ж сили.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. На півдні та сході країни вночі очікується 16–21° тепла, вдень повітря прогріється до 28–33°. У більшості інших областей температура вночі становитиме 13–18°, удень — 23–28°. Найпрохолодніше буде у західних областях, де денні максимуми не перевищать 20–25°.

Метеорологи рекомендують жителям регіонів, де прогнозуються грози, стежити за оновленнями прогнозів, дотримуватися правил безпеки під час негоди та враховувати можливі ускладнення дорожньої ситуації.

Температурні показники на 20 липня
Температурні показники на 20 липня
фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, наприкінці липня Південну Європу може накрити нова хвиля аномальної спеки, а в окремих районах Іспанії та Італії температура, за прогнозами синоптиків, наблизиться до +50°C. Причиною екстремального потепління стане приплив гарячого повітря з Північної Африки, який також зачепить популярні туристичні регіони. Синоптики попереджають, що температурні показники можуть суттєво перевищити кліматичну норму для цього періоду року.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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