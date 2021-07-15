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    В Україні Covid-19 виявили ще у 623 людей

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    Найбільше нових хворих зафіксували у Києві &ndash; 177 осіб - В Україні Covid-19 виявили ще у 623 людей
    Найбільше нових хворих зафіксували у Києві – 177 осіб
    Фото: ЕРА

    Від ускладнень хвороби 14 липня померло 20 пацієнтів

    За минулу добу, 14 липня, у країні виявили 623 нові випадки Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Також за минулу добу 387 осіб госпіталізували, 589 осіб одужали, 20 – померли від ускладнень.

    За добу методом ПЛР протестували 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрес-тестами – 13 800 осіб.

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 242 868 осіб, одужало – 2 179 665 осіб, летальних випадків – 52 685.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

    Слід відзначити, що в Україні може з’явитися свій штам Covid-19. Вірусологиня з Меріленда пояснила причину.

    До слова, тим часом на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації. Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Крім того, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби щеплення коронавірус
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    В Україні Covid-19 виявили ще у 623 людей