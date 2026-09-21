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Синоптики попередили про значні дощі у трьох областях України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попередили про значні дощі у трьох областях України
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
фото: glavcom.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики попередили про дощі у деяких регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«До кінця доби 21 вересня, вночі 22 вересня в Житомирській, Київській та Чернігівській областях значні дощі. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики попередили про значні дощі у трьох областях України фото 1

Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше «Главком» писав, що останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: негода дощ прогноз погоди Укргідрометцентр

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