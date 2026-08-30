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В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 24°-26° тепла

Сьогодні, 30 серпня, в Україні мінливахмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний (у південно-східній частині країни східний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

Прогноз погоди на 30 серпня
Прогноз погоди на 30 серпня
Укргідрометцентр

У неділю, 30 серпня, у Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: прогноз погоди погода гроза вітер Укргідрометцентр

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