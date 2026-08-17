Сонце і вітер витісняють газ: Європа входить у нову енергетичну еру

Сонячні та вітрові електростанції дедалі більше скорочують період роботи газової генерації

Європейський енергетичний ринок переживає структурні зміни: сонячна та вітрова генерація дедалі частіше зрівнюється з виробництвом електроенергії з газу або перевищує його. Через це перед країнами Європи постає вже не лише питання достатності запасів газу, а й майбутнього рівня попиту на нього. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Ще кілька років тому природний газ вважався одним із ключових ресурсів для стабільної роботи європейської енергосистеми. Однак стрімке нарощування потужностей відновлюваної енергетики поступово змінює цю модель.

За даними видання, у 2025–2026 роках генерація з вітру та сонця в Європі регулярно зрівнювалася з виробітком газових електростанцій або перевищувала його. Сукупне місячне виробництво електроенергії з цих двох джерел сягало приблизно 80–110 ТВт·год.

Ця тенденція пов'язана не лише з погодними умовами. За останні 25 років встановлена потужність газової генерації в Європі зросла приблизно з 250 ГВт до 400 ГВт. Водночас потужності сонячних і вітрових електростанцій збільшилися з менш ніж 20 ГВт майже до 750 ГВт.

У результаті газові електростанції дедалі рідше використовуються як основне джерело виробництва електроенергії. Особливо помітною ця тенденція є у період із квітня до жовтня, коли сонячна та вітрова генерація забезпечує значну частину попиту.

Газу потрібно менше

Зростання частки відновлюваної енергетики скорочує кількість годин роботи газових електростанцій. Відповідно, зменшується і потреба в паливі для електрогенерації.

Це може вплинути не лише на поточне споживання газу, а й на роботу всієї системи його постачання. Якщо попит на газ для виробництва електроенергії продовжить знижуватися, європейським країнам потенційно знадобляться менші обсяги літнього закачування газу до сховищ та зимового відбору.

Таким чином, після енергетичної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну, акцент у дискусії про енергетичну безпеку Європи поступово змінюється. Якщо раніше головним питанням було, чи вистачить регіону газу, то тепер дедалі актуальнішим стає питання, скільки його взагалі буде потрібно в майбутньому.

Водночас це не означає, що газ найближчим часом зникне з європейської енергосистеми. Газові електростанції залишаються важливим резервним ресурсом у періоди, коли виробництво електроенергії з сонця та вітру недостатнє.

Однак роль газу змінюється – з базового джерела генерації він поступово перетворюється на інструмент балансування енергосистеми, який використовується тоді, коли відновлюваних джерел недостатньо.

За даними CleanTechnica, у 2026 році європейські енергетичні компанії вже скоротили виробництво електроенергії на вугільних і газових станціях до багаторічних мінімумів на тлі рекордного виробітку сонячних та вітрових електростанцій.

Подальше зростання відновлюваної генерації може посилити цю тенденцію та зменшити залежність Європи від імпортного газу. Водночас для повноцінного переходу на нову модель енергосистемі потрібні додаткові потужності накопичення енергії, розвиток мереж та інші механізми балансування.

Отже, європейський енергоринок поступово переходить від моделі, у якій газ відігравав центральну роль, до системи, де основне навантаження дедалі більше перебирають на себе сонце та вітер.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

Між тим, Саудівська компанія FAS Energy планує придбати одразу чотири сонячні електростанції в Україні.