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У п'яти областях України виникла загроза проблем із водопостачанням

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У п'яти областях України виникла загроза проблем із водопостачанням
Проблема вже позначилася на водопостачанні населених пунктів
колаж: glavcom.ua

Через тривалу спеку та відсутність достатньої кількості опадів рівні води в річках на заході України опускаються до критичних значень

У п'яти областях України зберігається складна ситуація з водними ресурсами. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на попередження Українського гідрометеорологічного центру.

Експерти фіксують значне зниження рівнів води в річках. Зокрема, така ситуація спостерігається на Дністрі, Західному Бузі та їхніх притоках. Проблема вже позначилася на водопостачанні населених пунктів. УкрГМЦ оголосив III рівень небезпеки – коричневий (критичне маловоддя). Фахівці зазначають, що зниження водності до критеріїв маловоддя може ускладнити роботу водогосподарського комплексу.

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Фото: Український гідрометеорологічний центр

У Калуші Івано-Франківської області через тривале маловоддя та зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу води. КП «Калуська енергетична компанія» пояснювало, що наявних запасів недостатньо для цілодобового забезпечення всіх споживачів. За словами міського голови Калуша Андрія Найди, якщо рівень води на водозаборі знову впаде, наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів. Мер закликав завчасно готуватися до можливих обмежень, щоб не допустити повного припинення водопостачання.

Основною причиною складної ситуації є тривала спека та дефіцит опадів, через які річки не отримують достатнього поповнення. УкрГМЦ зазначає, що на багатьох водних об'єктах України водність уже нижча за середні багаторічні показники, а на окремих річках утримується маловоддя. За даними Українського гідрометеорологічного центру, 25-31 серпня рівні води в окремих річках продовжать знижуватися до найнижчих значень за весь період спостережень, а місцями можуть опуститися навіть нижче історичних мінімумів

Водночас підстав говорити про запровадження графіків водопостачання одразу у всіх п'яти областях наразі немає. Офіційне попередження УкрГМЦ стосується насамперед критичного падіння рівнів води та ризиків для водозабезпечення. А конкретні обмеження запроваджують місцеві водоканали та органи влади залежно від ситуації у конкретному населеному пункті.

Нагадаємо, що у той же час, на кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей. Ще близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів.

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Теги: погода вода Україна

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