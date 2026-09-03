Більшу частину України накриють дощі з грозами: погода на 3 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 23–25° тепла

У четвер, 3 вересня, вдень по більшій частині України пройдуть короткочасні дощі та грози – вересень наполегливо нагадує про прихід осені. Осторонь непогоди залишаться лише схід та Крим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

3 вересня вночі в полі підвищеного тиску опадів не очікується, проте вдень прохолодне вологе повітря під впливом прогріву дасть місцями короткочасні дощі та грози у більшості областей. Лише у східних областях та Криму залишиться сухо. Переважатиме помірний вітер із заходу, який нестиме додаткову прохолоду. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–15°, у південній частині 13–18°; вдень 21–26°, на Закарпатті, півдні та південному сході до 30°. У Карпатах по-осінньому прохолодно: вночі 5–10°, вдень 15–20°.

У четвер, 3 вересня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – столиця відчує типову вересневу мінливість. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 21–26°; у Києві вночі 12–14°, вдень 23–25°.

Нагадаємо, вчора холодний атмосферний фронт вже приніс дощі на Прикарпаття та в більшість центральних і північних областей – вересень із перших днів дає зрозуміти, що літо відступає. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 31 серпня – 6 вересня 2026 року.