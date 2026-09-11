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В Україні до 31°, місцями значні дощі, грози: погода на 11 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 31°, місцями значні дощі, грози: погода на 11 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22°-24° тепла

Сьогодні, 11 вересня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному сході країни, місцями на Київщині та Черкащині, вдень у більшості західних та Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°, вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 26-31°.

Прогноз погоди на 11 вересня
Прогноз погоди на 11 вересня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 11 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ.️ Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди дощ гроза

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