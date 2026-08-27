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Дощі та грози накриють більшість областей України: погода на 27 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дощі та грози накриють більшість областей України: погода на 27 серпня 2026
На більшій частині України, крім північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 23–25° тепла

У четвер, 27 серпня, більшість регіонів України накриють дощі та грози – спокою не буде майже ніде, крім північної частини країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива – і цього разу вона несе з собою дощі та грози по більшій частині країни. Короткочасні опади з грозами охоплять усі регіони, крім північної частини, яка залишиться осторонь непогоди. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с – свіжий і відчутний. Температура вночі 8–13°, на півдні та південному сході країни 14–19°; вдень 21–26° – по-справжньому осіннє охолодження після серпневої спеки. 

Дощі та грози накриють більшість областей України: погода на 27 серпня 2026 фото 1

У четвер, 27 серпня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця цього разу уникне дощів і насолодиться теплим сонячним днем. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 8–13°, вдень 21–26°; у Києві вночі 11–13°, вдень комфортні 23–25°.

Нагадаємо, серпень виявився по-справжньому контрастним: кілька хвиль аномальної спеки до 37–38° змінювалися грозами та різким похолоданням. Синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні – і прогноз справдився сповна. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 24–30 серпня 2026 року.

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Теги: погода столиця вітер Укргідрометцентр

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