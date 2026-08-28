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Дощі з грозами прийдуть із Чорного моря: погода на 28 серпня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дощі з грозами прийдуть із Чорного моря: погода на 28 серпня 2026 року
Атмосферний фронт із Чорного моря принесе дощі та грози на південь і південний схід України
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 23–25° тепла

У п'ятницю, 28 серпня, атмосферний фронт із Чорного моря зумовить нестійку погоду на півдні та південному сході країни, решта регіонів проведе день без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

28 серпня синоптична картина в Україні знову виявиться неоднорідною. На півдні та південному сході країни, а вночі й у більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з північного напрямку. Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман.

З північного сходу продовжує надходити прохолодне повітря – воно й утримує температуру в осінніх межах. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с, на півдні та південному сході вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 9–14°, на півдні та південному сході 13–18°; вдень 21–26°, на Закарпатті до 31°. 

Дощі з грозами прийдуть із Чорного моря: погода на 28 серпня 2026 року фото 1

У п'ятницю, 28 серпня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця завершить робочий тиждень у сухій і комфортній погоді. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 21–26°; у Києві вночі 12–14°, вдень комфортні 23–25°.

Нагадаємо, серпень в Україні видався справді контрастним: кілька хвиль аномальної спеки до 37–38° змінювалися грозами та різким похолоданням. Синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні – і прогноз справдився сповна. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 24–30 серпня 2026 року.

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Теги: Укргідрометцентр повітря вітер столиця картина погода

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