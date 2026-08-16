Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 серпня 2026 року

Після короткого похолодання в Україну знову повернеться спека

Україну перетинатиме атмосферний фронт із дощами, грозами та місцями сильними зливами

В Україні 17–23 серпня очікується зміна погодних умов. На початку тижня ще утримуватиметься літнє тепло, однак уже 18–19 серпня Україну перетинатиме атмосферний фронт із дощами, грозами та місцями сильними зливами. Разом із опадами прийде й відчутне похолодання – температура знизиться на 4–6 градусів. Проте після короткого похолодання знову повернеться спека. 20–22 серпня у центральних, південних та східних областях температура може сягати +35…+38°, тоді як на заході та північному заході буде прохолодніше й місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

17 серпня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+32°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +17°..+22°, вдень +29°..+33°. Переважно без опадів.

На заході: Температура вночі +15°..+20°, вдень +26°..+31°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На сході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +29°..+33°. Переважно сухо.

У центрі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+32°. Без істотних опадів.

У Києві: Температура вночі близько +17°..+19°, вдень +28°..+31°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

18 серпня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Помірні дощі, грози, місцями сильні опади.

На півдні: Температура вночі +17°..+22°, вдень +28°..+33°. В Одеській області — дощі та грози, на решті території переважно без опадів.

На заході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +21°..+27°. Помірні та місцями значні дощі, грози, можливі град і шквали.

На сході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +29°..+33°. Переважно без опадів.

У центрі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Місцями дощі та грози.

У Києві: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Дощ, гроза.

19 серпня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +22°..+27°. Вночі короткочасний дощ і гроза, вдень без істотних опадів.

На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +21°..+26°. Переважно без опадів.

На сході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +28°..+33°. Вдень місцями короткочасний дощ і гроза.

У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +23°..+28°. Вночі місцями дощ і гроза.

У Києві: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+26°. Вночі можливий короткочасний дощ.

20 серпня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +13°..+19°, вдень +22°..+27°. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень переважно без опадів.

На півдні: Температура вночі +13°..+19°, вдень +29°..+35°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +13°..+19°, вдень +22°..+27°. Місцями короткочасний дощ.

На сході: Температура вночі +13°..+19°, вдень +29°..+35°. Переважно без опадів.

У центрі: Температура вночі +13°..+19°, вдень +29°..+35°. Переважно сухо.

У Києві: Температура вночі +14°..+17°, вдень близько +24°..+27°. Вночі можливий короткочасний дощ.

21 серпня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +32°..+37°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Місцями дощ і гроза.

На сході: Температура вночі +15°..+20°, вдень +32°..+37°. Переважно без опадів.

У центрі: Температура вночі +15°..+20°, вдень +32°..+37°. Переважно сухо.

У Києві: Температура вночі близько +17°..+20°, вдень +27°..+30°. Місцями короткочасний дощ.

22 серпня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+22°, вдень +25°..+30°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +17°..+22°, вдень +33°..+38°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +25°..+30°. Місцями дощ і гроза.

На сході: Температура вночі +17°..+22°, вдень +33°..+38°. Переважно сухо.

У центрі: Температура вночі +17°..+22°, вдень +33°..+38°. Без істотних опадів.

У Києві: Температура вночі +18°..+21°, вдень близько +27°..+30°. Місцями короткочасний дощ.

23 серпня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +23°..+28°. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ.

На півдні: Температура вночі +16°..+21°, вдень +29°..+34°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +10°..+15°, вдень +23°..+28°. Переважно без опадів.

На сході: Температура вночі +16°..+21°, вдень +29°..+34°. Переважно сухо.

У центрі: Температура вночі +16°..+21°, вдень +29°..+34°. Вночі місцями невеликий дощ.

У Києві: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Вночі можливий короткочасний дощ.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму.

Також після дощу над Києвом увечері 21 липня з'явилася подвійна веселка. Рідкісне атмосферне явище могли спостерігати мешканці різних районів столиці, зокрема Оболоні.