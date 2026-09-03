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Гроза накриє Київ і область: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Гроза накриє Київ і область: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Мешканцям Києва та області радять під час грози не перебувати без потреби на відкритих ділянках
фото з відкритих джерел

Під час грози можливі сильні пориви вітру, інтенсивні опади, удари блискавки, а подекуди – падіння дерев і гілок

У Києві та Київській області найближчої години очікується гроза. Негода, за прогнозом, може зберігатися до кінця доби 3 вересня. В Українському гідрометеорологічному центрі оголосили I рівень небезпеки – жовтий, пише «Главком».

Жовтий рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні та можуть спричинити певні незручності або локальні наслідки. Під час грози можливі сильні пориви вітру, інтенсивні опади, удари блискавки, а подекуди – падіння дерев і гілок, пошкодження конструкцій та перебої в роботі транспорту.

Гроза накриє Київ і область: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки фото 1
фото: Український гідрометеорологічний центр

Найбільше негода може ускладнити пересування містом. Через сильну зливу на окремих ділянках доріг можливе тимчасове накопичення води, а через пориви вітру – падіння гілок та інших предметів. У разі погіршення погодних умов також можливі затримки громадського транспорту.

Мешканцям Києва та області радять під час грози не перебувати без потреби на відкритих ділянках. Варто уникати місць поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередачі, будівельних об'єктів та інших споруд, які можуть становити небезпеку під час сильного вітру.

Якщо гроза застала людину на вулиці, рекомендують якнайшвидше зайти до приміщення. Не варто ховатися під одинокими деревами або стояти біля металевих конструкцій. Також під час негоди бажано не користуватися відкритими водоймами та не залишатися поблизу них.

Водіям варто бути особливо уважними на дорогах через можливе погіршення видимості та слизьке дорожнє покриття. Під час сильної зливи рекомендують зменшити швидкість, збільшити дистанцію до інших автомобілів та уникати різких маневрів.

Пішоходам також слід враховувати, що під час опадів гальмівний шлях автомобілів збільшується, а видимість для водіїв погіршується. Особливу обережність варто проявляти на перехрестях та ділянках доріг із недостатнім освітленням.

Містянам радять за можливості планувати поїздки з урахуванням погодних умов та стежити за оперативними повідомленнями міських служб і синоптиків. Якщо негода посилиться, рівень небезпеки або прогноз можуть бути змінені.

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Теги: Київ погода Київщина

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