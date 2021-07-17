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    На Київ та область насуваються грози

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    У Києві прогнозують грозу - На Київ та область насуваються грози
    У Києві прогнозують грозу
    Фото: з відкритих джерел

    На Закарпатті та в Карпатах 18 липня очікують на значні дощі

    На Київ та область насуваються грози. На негоду очікують уже у найближчі години. Небезпека утримається до кінця доби, повідомляє ДСНС України, посилаючись на дані Гідрометцентру.

    Крім того, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

    Рятувальники також порадили, як діяти під час шквалів та гроз :

    • щільно закрийте вікна у приміщенні, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
    • під час грози вимкніть електроприлади (вони притягують розряд), відключіть телевізор від антени, не користуйтесь мобільним телефоном;
    • на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах

    Раніше повідомлялося, що в Україні субота, 17 липня, буде спекотною, температура повітря прогріється до +35 градусів. Захід та Схід накриють грози. Водночас жителі центральних та південних областей зможуть насолодитися ясною погодою.

    Додамо, що ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

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    Теги: Київ ДСНС час
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    На Київ та область насуваються грози