В Україні масована повітряна тривога тривала вісім хвилин

Громадянам слід вийти з укриттів

В Києві, 23 вересня, о 22:48 було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

«Швидкісна ціль на Чернігівщині у напрямку Київської області», – повідомляють Повітряні сили.

О 22:56 було оголошено відбій.

Мапа тривог станом на 22:48 мала такий вигляд:

Нагадаємо, на східному фронті в Україні росіяни застосовують тактику «малих піхотних груп» та близькі до того, щоб створити одразу кілька котлів та оточити Збройні сили України на деяких ділянках. Про це повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер.