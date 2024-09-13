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Зеленський розповів про майбутню зустріч із Байденом: про що говоритимуть

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів про майбутню зустріч із Байденом: про що говоритимуть
Зеленський дорікнув Заходу в тому, що він занадто «боїться» навіть порушувати питання про можливість збивати російські ракети і безпілотники, націлені на Україну
фото: glavcom.ua

Зеленський цього місяця представить Байдену «план перемоги» у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом цього місяця, щоб представити свій «план перемоги» та покласти край війні з Росією. Про це повідомляє Le Monde.

Видання зазначає, що заява українського президента пролунала в той час, коли Байден має обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання про те, чи дозволяти Києву запускати в Росію надані Заходом ракети дальнього радіуса дії. «Моя зустріч з президентом Джо Байденом запланована, – сказав Зеленський.

Зеленський не надав жодних конкретних деталей щодо того, як покласти край війні, сказавши лише, що його пропозиція включатиме «систему взаємопов'язаних рішень, які дадуть Україні достатньо сили - достатньо для того, щоб перевести цю війну на мирний шлях».

Президент України також дорікнув Заходу в тому, що він занадто «боїться» навіть порушувати питання про можливість збивати російські ракети і безпілотники, націлені на Україну, хоча він допомагає Ізраїлю в цьому.

Як зазначив очільник нашої держави під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчитися справедливо кількома шляхами: або армію окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації.

«І у першому, і у другому випадку Україна потребує сильних позицій. І з цим можуть допомогти США. Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру», – підкреслив глава України.

Зеленський сказав, що у світу досі є ілюзії, що можна поговорити з Москвою, чи окреслити якісь червоні лінії, завдяки яким Москва з часом стане м'якшою чи схильною до примирення.

«Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова «нарешті настав справедливий мир в Україні», то ми вже сьогодні повинні чути, що Україна стала міцною для перемоги. Це залежить не тільки від нас, багато в чому – від світу», – підсумував він.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді.

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Теги: Володимир Зеленський війна президент Джозеф Байден

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