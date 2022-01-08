В Україні на Різдво виявили понад 3 тис. хворих на Covid-19

Пункти вакцинації на Різдво не працювали

У п’ятницю, 7 січня, медики виявили в Україні 3195 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень померли 76 людей, а одужали – 1 942. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 1 752 людини. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області (296), Києві (291) та Івано-Франківській області (243).

Лабораторії зробили 29 287 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 10 876, методом ІФА – 1 834. Також зробили 16 577 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,9 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Графіка МОЗ

Від початку пандемії в нас виявили 3 699 663 випадки Covid-19. З них 97 164 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

7 січня центри та пункти вакцинації від Covid-19 були закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень», – повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти».

До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

Крім того, вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

Читайте також: