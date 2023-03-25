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У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: є загиблі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: є загиблі (відео)
Момент вибуху на шоколадній фабриці в Пенсильванії
фото: скріншот відео

Через інцидент загинули двоє людей, дев’ятеро зникли безвісти, ще кілька отримали поранення

У п'ятницю ввечері, 25 березня, стався вибух на шоколадній фабриці у штаті Пенсільванія (США), унаслідок якого загинули двоє людей. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що вибух стався о 16:57. Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі. Причина вибуху розслідується, заявили в поліції.

Правоохоронці підтвердили, що внаслідок вибуху на заводі в окрузі Вест-Рідінг загинули двоє людей, дев’ятеро зникли безвісти, ще кілька отримали поранення.

Як повідомляється, вісьмох осіб було доставлено до лікарні. Двох із них госпіталізовано в задовільному стані.

Нагадаємо, що в стамбульському районі Пендік (Туреччина) сталася пожежа у семиповерховому готелі, унаслідок якої загинуло двоє людей, 109 були доправлені в лікарню.

До слова, схід Іспанії охопили потужні лісові пожежі в гірській місцевості, сотні людей евакуювали з довколишніх населених пунктів.

Теги: вибух відео

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