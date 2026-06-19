Якою буде погода на вихідні 20-21 червня? Прогноз синоптиків

20 червня дощі з грозами очікуються у деяких регіонах

На вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр та синоптикиню Наталку Діденко.

Зазначається, що 20-21 червня переважно без опадів, лише 20 червня вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ.

Діденко додала, що упродовж 20-21 червня температура повітря становитиме протягом дня +25, +29°C, у західній частині та на південному заході України +27, +32°C. Зокрема, як наголосила синоптикиня, 20 червня дощі з грозами очікуються впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території без істотних опадів.

«21-го червня в Україні скрізь переважатиме суха сонячна дуже тепла погода, лише ввечері в неділю з'являться дощі на крайньому заході. У Києві 20-21 червня погода сприятиме відпочинку чи будь-якому іншому виду ваших дієвих побажань на відкритому повітрі – сонечко, без опадів, вдень довкілля прогріється до +26°C», – підсумувала Діденко.

Нагадаємо, у кількох країнах світу метеорологи прогнозують спеку до 45°C – Україна поки залишається осторонь таких аномалій.