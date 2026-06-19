Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Якою буде погода на вихідні 20-21 червня? Прогноз синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Якою буде погода на вихідні 20-21 червня? Прогноз синоптиків
На вихідні очікується літня погода
фото: glavcom.ua

20 червня дощі з грозами очікуються у деяких регіонах

На вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр та синоптикиню Наталку Діденко.

Зазначається, що 20-21 червня переважно без опадів, лише 20 червня вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ.

Діденко додала, що упродовж 20-21 червня температура повітря становитиме протягом дня +25, +29°C, у західній частині та на південному заході України +27, +32°C. Зокрема, як наголосила синоптикиня, 20 червня дощі з грозами очікуються впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території без істотних опадів.

«21-го червня в Україні скрізь переважатиме суха сонячна дуже тепла погода, лише ввечері в неділю з'являться дощі на крайньому заході. У Києві 20-21 червня погода сприятиме відпочинку чи будь-якому іншому виду ваших дієвих побажань на відкритому повітрі – сонечко, без опадів, вдень довкілля прогріється до +26°C», – підсумувала Діденко.

Нагадаємо, у кількох країнах світу метеорологи прогнозують спеку до 45°C – Україна поки залишається осторонь таких аномалій. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За умови виконання всіх реформ Україна може бути готова до членства до 2030 року
Переговори про вступ до ЄС розпочато лише тепер. Що це означає для України
13 червня, 16:46
Чортків першим в Україні оголосив повний перехід на відновлювану енергію
На Тернопільщині громада першою в Україні оголосила перехід на зелену енергію
29 травня, 12:22
На Харківщині та південному сході України прогнозують грози
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
24 травня, 05:59
Базова ставка – від 6 тис. грн «на руки», але гранти та цифровізація відкривають зовсім інші можливості
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
28 травня, 08:30
Папа Римський Лев XIV висловився про ракети та дрони над Україною
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
27 травня, 14:04
Снаряди, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже покривають понад 45% усіх поставок боєприпасів для ЗСУ
Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України
9 червня, 23:00
Залежно від конфігурації, безпілотні судна можуть виконувати розвідку, завдавати ударів або запускати авіадрони
Норвегія виділяє 1,2 млрд крон на морські дрони для України
10 червня, 04:18
Унаслідок російської атаки та пожежі згоріла гідроізоляція, пошкодилася мембрана, що забезпечувала герметичність споруди
ЄС виділить 75 млн євро на новий захисний саркофаг для Чорнобильської АЕС
16 червня, 04:14
Напередодні Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським
Трамп заявив, що Україна справляється добре і пригрозив Росії санкціями
17 червня, 23:05

Суспільство

Якою буде погода на вихідні 20-21 червня? Прогноз синоптиків
Якою буде погода на вихідні 20-21 червня? Прогноз синоптиків
Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
Поїзд Київ-Кишинів стане щоденним: коли почне курсувати
Поїзд Київ-Кишинів стане щоденним: коли почне курсувати
Військові медики звернулися до Сирського: яку проблему вимагають вирішити в найкоротші терміни (фото)
Військові медики звернулися до Сирського: яку проблему вимагають вирішити в найкоротші терміни (фото)
«Дія» тестує послугу онлайн-розлучення
«Дія» тестує послугу онлайн-розлучення
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua