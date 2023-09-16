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В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території України

У суботу, 16 вересня, в більшості областей України не дощитиме. Однак приємне тепло порадує лише жителів південних регіонів. Місцями може виникнути туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогнозується мінлива хмарність по всій території України. Дощі відступлять практично з усіх районів. Лише в південній і південно-східній частинах країни вночі можливі короткочасні дощі та грози. На заході й півночі країни туман може утворитися місцями вночі та вранці.

Температура повітря трохи знизиться в Україні. Протягом ночі температура становитиме +7-12°. Удень переважна більшість території прогріється до +19-24°. Тепліше буде на півдні країни: вночі термометри покажуть +13-18°, а вдень до +22-27°.

В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня фото 1

У Київській області 16 вересня очікується мінлива хмарність. Прогнозується відсутність опадів за даними синоптиків. Місцями в області може виникнути туман. Вітер матиме напрямок північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі у Київській області коливатиметься в межах +7-12°, а вдень очікується прогрів до +19-24°. У місті Києві вночі термометри покажуть +10-12° тепла, а вдень очікується розгадка температур до +21-23° тепла.

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Теги: свято традиції вітер повітря прогноз погоди

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