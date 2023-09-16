16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто цього дня починати нових справ

16 вересня відзначається День фармацевтичного працівника в Україні, День винахідника та раціоналізатора України, Міжнародний день прибирання прибережних територій та Всесвітній день донора кісткового мозку. Віряни вшановують пам'ять святої Євфимії Всехвальної.

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День фармацевтичного працівника в Україні

Згідно з указом Президента України з 1999 року День фармацевтичного працівника України святкується щорічно в третю суботу вересня. Сьогодні в країні працює понад 350 000 фармацевтів, провізорів та інших представників цієї галузі. В цей день вони приймають вітання та подяку від усіх, кому хоча б раз в житті доводилося хворіти та лікуватися. Адже завдяки праці фармацевтів у нашій країні стало можливим забезпечити людей усіма необхідними ліками, а також вийти на міжнародний рівень і стати експортером фармацевтичних препаратів в 25 держав світу.

День винахідника і раціоналізатора України

В 1994 році Указом Президента було встановлено, що кожної третьої суботи вересня в Україні буде відзначатися День винахідника та раціоналізатора.

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Метою свята стала підтримка тих людей, які впроваджують нові технології, знаходять методи боротьби із захворюваннями, проводять селекцію рослин та тварин з метою покращення їх продуктивності.

Міжнародний день прибирання прибережних територій

Міжнародний день прибирання прибережних територій (International Coastal Cleanup Day) – важлива глобальна подія, спрямована на збереження та захист наших океанів, хвиль і пляжів. Цей день щорічно відзначається у третю суботу вересня мільйонами волонтерів по всьому світу, які збираються разом, щоб прибрати сміття з пляжів і водних шляхів, щоб зменшити забруднення морського середовища і захистити морське життя.

Важливість цього дня не обмежується лише прибиранням пляжів. Він слугує нагадуванням про нашу відповідальність перед довкіллям. Чисті пляжі призводять до меншого забруднення, здоровішого морського життя та безпечніших місць для відпочинку. Щобільше, циклічна природа води означає, що забруднення, яке ми вносимо в наші океани, врешті-решт повернеться до нас, що підкреслює потребу в сталих практиках.

Всесвітній день донора кісткового мозку

В третю суботу вересня кожного року весь світ відзначає День донора кісткового мозку.

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До другої половини ХХ століття лейкемія та лімфома вважалися невиліковними хворобами. Все змінилося, коли в 1969 році Доннал Томас провів успішну операцію з трансплантації кісткового мозку, за що його було відзначено Нобелівською премією. В наш час кількість таких операцій на рік по всьому світі становить приблизно 50 000.

Метою цього дня є вшанування тих людей, які з ризиком для свого здоров’я рятують життя пацієнтів, хворих на лейкемію. Також це свято привертає увагу до інформаційних кампаній та заохочує ставати донорами гемопоетичних стовбурових клітин.

Яке сьогодні релігійне свято

16 вересня за церковним календарем вшановується пам'ять святої Євфимії Всехвальної. Вона народилася у християнській родині. Одного разу правитель міста, який був язичником та переслідував християн, наказав всім містянам зібратися на площі для святкування бога Марса. Тим часом християнська громада проводила свої обряди. За це їх членів відразу арештували і відправили на суд до імператора. Правитель залишив живою лише молоду Євфимію, яку спробував спокусити.

Проте дівчина відхиляла всі пропозиції правителя, за що її піддали катуванням. Проте Господь оберіг її тіло. Потім її кинули до диких звірів, але ті почали лизати їй руки. Раптом долинув голос з небес, який закликав мученицю до себе. І ось тоді Євфимія померла. В цей самий момент у місті спалахнув сильний землетрус, і всі язичницькі храми були зруйновані.

Що не можна робити цього дня

Не варто цього дня починати нових справ.

Якщо до хати залетіла пташка, її заборонено відпускати.

Не бажано цілувати іншу людину – до розлуки.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: чим сухіша і тепліша погода, тим пізніше прийде зима;

Гримить грім – зима буде безсніжна, але холодна;

Якщо за вікном тепла погода – холоди ще нескоро прийдуть;

Вранці мерехтять на небі зірки – погода зміниться;

Шпаки ще не полетіли в теплі краї – тепло ще триватиме довгий час;

Граки збираються в зграї – погода буде ясною;

На деревах пожовкло листя, але воно ще не падає – осінь буде довгою.

Пам’ятні події 16 вересня

1408 рік – останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії;

1651 рік – у Білій Церкві спалахує повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Річчю Посполитою;

1658 рік – гетьман України Іван Виговський укладає із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1810 рік – Мексика проголошує незалежність від Іспанії та починає війну за незалежніст;

1859 рік – британський дослідник Девід Лівінгстон відкриває озеро Ньяса (Африка);

1899 рік – у Західній Україні створюють Національно-демократичну партію;

1908 рік – Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1914 рік – 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;

1930 рік – польський уряд розпочинає проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині;

1963 рік – до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур;

1975 рік – Папуа Нова Гвінея проголошує незалежність від Австралії;

1979 рік – на східному крилі шахти «Юнком» (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті «Кліваж» здійснюють підземний ядерний вибух;

1987 рік – підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 рік – на спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при президентові України Леонід Бородич;

2002 рік – починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань, Україно!».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сергій, Феофан, Філіп, Харитон, Василина, Домна.