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    У Києві запрацювали стаціонарні пункти вакцинації

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    Під час вакцинації у київській лікарні - У Києві запрацювали стаціонарні пункти вакцинації
    Під час вакцинації у київській лікарні
    Фото: «Суспільне»

    На другому етапі вакцинації щеплення отримують люди, старші за 80 років

    Щеплення від Covid-19 у стаціонарних пунктах вакцинації розпочали проводити у медичних закладах міста Києва. Зокрема у перший день до київської поліклініки №2 на вакцинацію записалося близько 20 людей.

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    У Києві запрацювали стаціонарні пункти вакцинації
    У Києві запрацювали стаціонарні пункти вакцинації

    Як розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора з медичної частини поліклініки №2 Інна Шевченко, на другому етапі вакцинуються люди старші 80 років. Вона додала, що у закладі заздалегідь перетелефонували кожному пацієнту та склали списки охочих.

    «На сьогодні в нас 20 осіб на вакцинування. В нас сьогодні (22 березня – ред.) перший день, із завтра ми плануємо не менше 30 осіб вакцинувати», – розповіла Шевченко.

    Лікарка розповіла, що старші люди, які отримують щеплення від коронавірусу, нормально переносять вакцинацію.

    «І молоді, і старші переносять приблизно однаково. Це може бути незначна ломота у м'язах, або температура, але це все минає», – пояснила лікарка.

    Як раніше повідомив київський міський голова Віталій Кличко, Київ отримав 42,6 тисячі доз вакцини Covishield. Окрім цього було підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації та 120 додаткових стаціонарних пунктів.

    Як пояснював регіональний координатор вакцинації у місті Києві Василь Животенюк, відкриття подібних пунктів вакцинації для осіб старше 80 років передбачено урядовим планом.

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    Теги: Віталій Кличко Київ щеплення вакцинація
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