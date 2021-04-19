В океанаріумі Джорджії видри заразилися Covid-19

Видри могли заразитися від безсимптомного хворого

Азіатські видри в акваріумі Джорджії заразилися Covid-19. Очікується, що тварини повністю одужають. Про це йдеться в заяві океанаріуму, опублікованій в Facebook.

«У них почали проявлятися легкі респіраторні симптоми, такі як чхання, нежить, легка летаргія, а деякі почали кашляти», – йдеться в повідомленні.

На даний момент співробітники акваріума повідомили, що у тварин все добре. Надалі очікується їх повне одужання.

«Вони не показуються і знаходяться під наглядом наших експертних груп з охорони здоров'я та догляду за тваринами», – додала пресслужба океанаріуму.

У повідомленні також наголошується, що видри могли заразитися інфекцією від безсимптомного співробітника, так як тварини не мають прямого контакту з гостями.

Вперше коронавірус у норок був виявлений в листопаді 2020 року в Данії. У тварин виявили штам інфекції, що передавався людям і послаблював здатність до утворення антитіл. Уряд країни розпорядився знищити 17 мільйонів заражених тварин.

Після цього спалахи на тваринницьких фермах були зафіксовані і в інших країнах Європи і Північної Америки.

У грудні парламент Данії через коронавірус заборонив розводити норок.

У січні цього року стало відомо, що фінські вчені візьмуться за створення ковід-вакцини для тварин. Так, у Фінляндії планують захистити тварин, які використовуються у сільському господарстві, хутряній промисловості та живуть у дикій природі. Фаза тестування вакцини може зайняти кілька місяців. На відміну від норкових ферм в інших європейських країнах – зокрема в Данії та Нідерландах – у Фінляндії до сих пір не було виявлено зараження звірів коронавірусом SARS-CoV-2.