Пандемія у світі: лідерами захворюваності стали країни, популярні серед туристів

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань

За минулу добу у світі діагностували майже 707 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 12 місце у світі, п'яте – в Європі. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Зокрема, в Індії зафіксували понад 275 тисяч нових інфікувань, у Туреччині – майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків.

Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Колумбія.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – п'яту позицію.

Померли за добу 9 323 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 120 524 398 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання. Із початку пандемії підтверджено 3 032 638 смертей від Covid-19.

Тим часом, в Україні станом на 19 квітня 2021 року зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників.

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