Пандемія у Туреччині: у країні зафіксували рекордну смертність від Covid-19

Із початку пандемії в Туреччині коронавірус діагностували у 4,3 мільйона осіб

Влада країни заявляє, що зростання захворюваності пов'язане з новими штамами коронавірусу

За минулу добу, 18 квітня, у Туреччині зафіксували новий рекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. За останні 24 години від наслідків захворювання померло 318 осіб, повідомляє Associated Press.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, попередній рекорд смертності фіксували 16 квітня. Тоді за добу померло 297 пацієнтів. Також у Туреччині виявили 55 802 нових випадки зараження коронавірусом за добу.

Усього з початку пандемії в Туреччині коронавірус діагностували у 4,3 мільйона осіб, кількість летальних випадків становить 35 926. У країні зростає захворюваність на Covid-19 і смертність після ослаблення карантинних обмежень.

Влада країни заявляє, що зростання захворюваності пов'язане з новими штамами коронавірусу.

Із 13 квітня в країні повернули деякі карантинні заходи, зокрема, комендантську годину у будні дні, повернення до онлайн-навчання і обмеження пересування між містами.

Також під час священного для мусульман місяця Рамадан будуть закриті ресторани і кафе.

Тим часом, центр громадського здоров'я МОЗ України попередив українських туристів про циркуляцію в країнах Близького Сходу коронавірусу МЕRS-CoV. Цей вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром.

Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії сім нових випадків МЕRS-CoV, три з них – летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.