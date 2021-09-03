В Україні заборонили вилов раків

Членистоногих захищають під час линьки

З метою збереження та охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов цих річкових мешканців. Залежно від погодних умов період початку та закінчення заборони у деяких областях може відрізнятися. Про це повідомляє Держрибагенство.

Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців.

Лов членистоногих під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до 680 грн.

Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екземплярів раків на водоймах загального користування та 50 екземплярів – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Також в Правилах любительського і спортивного рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено до лову рибалкам – 10 см.

Малорухливість та природна незахищеність раків під час линьки дуже приваблює любителів легкої здобичі. Тому звертаємося до громадян з проханням бути відповідальними та не нехтувати забороною, адже від того, як пройде цей процес, залежить популяція раків у водоймах України.

Причиною линьки раків є їх ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний, він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин.

Під час линьки членистоногі скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі, тому в цей період вони менш всього захищені.

Нагадаємо, у період з 1 серпня до 15 вересня встановлюється заборона на вилов раків у водних об’єктах в районі діяльності Київського рибоохоронного патруля.

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