  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Зріст, вага, освіта: Держстат розрахував портрет середньостатистичного українця

    графіка
    • Розсилка
    <p>Середній зріст громадян України у віці від 18 років становить 175 см</p> - Зріст, вага, освіта: Держстат розрахував портрет середньостатистичного українця

    Середній зріст громадян України у віці від 18 років становить 175 см

    Держстат розрахував дані українців

    Державна служба статистики розрахувала дані українців у середньому, а саме: зріст, вагу, освіту і т.д.

    Про це повідомлять на сайті Держстату.

    За даними статистичного відомства, середній зріст громадян у віці від 18 років становить 169 см, в т.ч. жінок - 164 см, чоловіків - 175 см.

    Середня вага становить 75 кг., в т.ч. жінок - 71 кг, чоловіків - 80 кг.

    Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,7%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,7%.

    image_04

    Що стосується рівня освіти, частка населення у віці 25 років і старше, що має рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,4%.

    Середня тривалість навчання осіб у віці 25 років і старше складає 12,4 року.

    Раніше стало відомо, в якому віці українські чоловіки стають батьками (інфографіка).

    освіта Держстат українці Україна жінка чоловік населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ