Зріст, вага, освіта: Держстат розрахував портрет середньостатистичного українця графіка



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Середній зріст громадян України у віці від 18 років становить 175 см

Держстат розрахував дані українців

Державна служба статистики розрахувала дані українців у середньому, а саме: зріст, вагу, освіту і т.д.

Про це повідомлять на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, середній зріст громадян у віці від 18 років становить 169 см, в т.ч. жінок - 164 см, чоловіків - 175 см.

Середня вага становить 75 кг., в т.ч. жінок - 71 кг, чоловіків - 80 кг.

Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,7%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,7%.

Що стосується рівня освіти, частка населення у віці 25 років і старше, що має рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,4%.

Середня тривалість навчання осіб у віці 25 років і старше складає 12,4 року.

Раніше стало відомо, в якому віці українські чоловіки стають батьками (інфографіка).