1 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день чоловікам не рекомендується працювати на городі і в саду

Сьогодні, 1 травня, віряни вшановують пам'ять єпископа Халкідонського Косми. Також, в цей день Велика субота – шостий день Страсного тижня, коли віряни згадують поховання та перебування Ісуса Христа у гробі і Його зішестя в пекло.

В Україні і в світі відзначається День праці. Крім того, сьогодні 48-й і останній день Великого посту.

День праці

Фото з відкритих джерел

1 травня у багатьох країнах світу відзначається міжнародне свято – День праці (Свято Весни і Праці), яке спочатку носило назву День міжнародної солідарності трудящих.

Довгий час Першотравень був символом революції, непримиренної класової боротьби, мав «політичне забарвлення» і відзначався демонстраціями, прикрашеними портретами політичних діячів, передовиків виробництва, гаслами, закликами, плакатами і діаграмами про досягнення в тій чи іншій галузі народного господарства, науки, культури. Але поступово цей контекст губився.

Сьогодні свято відзначається в 142 країнах і територіях світу 1 травня або в перший понеділок травня. Для ряду країн традиція збирати людей під прапори профспілок ще збереглася, але в більшості держав це все-таки не політичне свято, а саме День праці, яскраве весняне свято, коли організовуються народні гуляння, виступи артистів, ярмарки, мирні ходи і безліч розважальних заходів. А для когось це просто ще один вихідний, протягом якого можна відпочити або провести час з сім'єю.

Страсна субота (Велика субота) в 2021 році

На другий день перебування у гробі Ісус спустився в пекло, і поламав його ворота / Фото з відкритих джерел

Страсна, або Велика субота – народно-християнське свято. Це останній день перед Великоднем. Православна Церква в цей день згадує поховання та перебування Ісуса Христа у гробі і Його зішестя в пекло.

Історія свята

У перший день після розп'яття і поховання Христа, з самого ранку, у прокуратору Пілата прийшли первосвященики в супроводі фарисеїв. Вони попросили поставити біля труни Ісуса варту, щоб учні не викрали тіло і не сказали, що Він воскрес. Понтій дозволив виставити охоронців, а на камінь, який закривав скелю, накласти печатку.

Учні поклали тіло Спасителя в нову печеру в скелі, де до того нікого не ховали. Варта підтвердила, що ніхто не міг ступити всередину або вийти назовні. Це згодом послужило доказом справжнього дива – воскресіння Сина Божого.

На другий день перебування у гробі Ісус спустився в пекло, і поламав його ворота. Він приніс в темряву пекла світло євангельської проповіді і сповістив про перемогу добра над злом. Спаситель спустошив пекло, забрав з собою Адама, Єву, всіх праведників і привів їх в райську обитель. Зішестям в пекло Ісус завершив Свої спокутні муки за людство.

Традиції та обряди свята

В цей день в храмах вранці відбувається літургія Василя Великого. Увечері читаються Діяння святих апостолів. Перед північчю священики несуть плащаницю у вівтар і кладуть на престол. Опівночі починається утреня. Церковні служителі змінюють темний одяг, в якому ходили з понеділка Страсного тижня, на світлий. Увечері в церквах починають освячувати паски, фарбовані яйця, вино, м'ясо та інші святкові частування.

У Страсну суботу в Єрусалимському храмі Воскресіння відбувається сходження Благодатного вогню.

У цей день господині фарбують і прикрашають яйця, готують великодні страви.

У це свято необхідно помиритися з тим, з ким у сварці, перепросити і простити образу, покаятися і зізнатися в своїх гріхах.

Що можна їсти в Страсну суботу

Страсна субота приходиться на останній тиждень Великого посту. У цей день за церковним статутом дозволяється неварена їжа рослинного походження: вода, хліб, сіль, сухофрукти, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед. Алкоголь приймати не можна.

Що не можна робити в Страсну суботу

Церква забороняє в це свято прибирати в будинку, прати, прасувати, працювати фізично. Не можна полювати, рибалити. Забороняється веселитися, співати, лаятися, сваритися. Слід утриматися від сексу. Не можна відзначати день народження, ювілей або весілля. Забороняється віддавати щось з дому – так можна віддати здоров'я, удачу і благополуччя.

Прикмети на Страсну суботу

Яка погода в цей день, таким і літо буде.

Щоб бути здоровим і красивим, потрібно в воду для вмивання покласти свячене яйце.

Неспання в ніч на Великдень захищає від хвороб, дарує багатий урожай, приносить удачу мисливцеві, а нареченій обіцяє щастя в шлюбі.

Якщо зіграти весілля в Страсну суботу, то пара буде разом недовго.

Хто сміється в цей день – той весь рік плаче.

Кузьма Огородник

Святий Косма / Фото з відкритих джерел

Народне свято Кузьма Огородник відзначається 1 травня 2021 року (дата за старим стилем – 18 квітня). За церковним календарем в цей день шанують пам'ять святителя Косми Халкідонського, сповідника, єпископа. Назва «Огородник» свято отримало на честь святого, покровителя городів і посівів.

Історія

Святитель Косма жив в VIII-IX століттях. Народився в столиці Візантійської імперії, місті Константинополі. Ще в юні роки вирішив присвятити своє життя християнству. Косма покинув суєтний світ, пішов у монастир і став ченцем. Він строго постив, молився. Згодом йому багато в чому вдалося досягти досконалості.

Після того, як Косму призначили єпископом міста Халкидон (Калкедона), йому не раз довелося зіткнутися з єретиками-іконоборцями. Він свято охороняв від їх нападок православне вчення і продовжував поклонятися святим іконам.

За непослух церкви, яка піддалася єресі іконоборства, єпископа Халкідонського заарештували. Через деякий час його піддали мукам, наполегливо запропонували відмовитися від поклоніння святим іконам. Але Косма твердо переніс катування і залишився непохитним у своїй вірі. Одна з тортур стала для нього останньою. Святий імовірно помер в 816 році.

Традиції та обряди

У цей день прийнято сіяти моркву і буряк. Для того щоб урожай був багатим, перед посадкою проводять таємний обряд. Приготовлені заздалегідь насіння на зорі змочують водою з криниці або джерела, а потім в джерело кидають дрібні монети. Щоб захистити посіви та урожай від лихого ока, три дні поспіль вранці, коли ще темно, таємно ходять на річку. З настанням світанку вимочують насіння у воді.

Сам посів та подальшу прополку проводять жінки. Чоловіків не допускають до цього процесу.

Птах дня – зозуля. У цей період вона вперше після зими подає голос. Багато прикмети пов'язують з її поведінкою.

Що не можна робити сьогодні

Чоловікам не можна з'являтися на городі, інакше нічого не виросте.

Варто збирати лікувальні трави, але не можна, щоб хтось знав про те, куди ви за ними пішли.

Народні прикмети

Якщо на Кузьму Огородника тепло, то в кінці місяця буде холодно, і навпаки.

Дощ у цей день пророкує багатий урожай.

Чути зозулю – пора сіяти льон.

Якщо птах кричить на сухій гілляці – чекай заморозків.

Якщо зозуля прилетіла в село і літає там – це до пожежі.

Якщо в цей день намочити волосся дощовою водою, воно буде рости пишними, як весняна трава.

Не можна їсти насіння, приготоване для посадки, інакше плоди черв'як пожере.

Іменини

У суботу, 1 травня, іменини відзначають Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.