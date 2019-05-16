Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торговельних партнерів України



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Загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за перший квартал 2019 року склав $26 002,8 млн

За підсумками першого кварталу 2019 року найбільшим торговельним партнером України став Китай

Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торговельних партнерів України. За підсумками першого кварталу 2019 року найбільшим торговельним партнером України став Китай з товарообігом на суму $2,643 млрд., що становить 10,2% від загального обсягу. Про повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за перший квартал 2019 року склав $26 002,8 млн.

Росія опинилася на другому місці ($2558,7 млрд і 9,8%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Торгівля товарами, перший квартал 2019 року:

Слід зазначити, що РФ також втратила перше місце серед імпортерів українських товарів. За перший квартал Україна зменшила експорт товарів на територію Росії на 7,2% до 759,4 млн. У той же час Україна збільшила експорт товарів до Польщі на 0,2% до $817,9 млн.

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до $20,153 млрд, імпорт - на 10% до $24,294 млрд. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомлялося, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 11,5% з $107,660 млрд до $120,063 млрд. За даними Держстату, найбільшу частку у зовнішній торгівлі займають країни Європейського Союзу (41,9%).