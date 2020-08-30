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    У світі

    У США пішохода вбили за те, що повільно переходив дорогу

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    Підозрюваний у вбивстві заявив, що мотивом вбивства стало те, що хлопець повільно йшов - У США пішохода вбили за те, що повільно переходив дорогу
    Підозрюваний у вбивстві заявив, що мотивом вбивства стало те, що хлопець повільно йшов

    Зловмисник вийшов з авто і зробив вісім пострілів

    29-річний Джонаріан Травес Аллен загинув на дорозі в невеликому містечку Юніон-Спрінгс в окрузі Баллок (США) – його розстріляли за те, що він нібито повільно переходив дорогу.

    Про це повідомляє WSFA.

    Трагедія сталася в четвер, 27 серпня, близько 19:45.

    За словами поліцейських, Аллен пішов у магазин, щоб купити їжу, але коли він переходив дорогу, один з водіїв вирішив, що він недостатньо швидко їде з вини Аллена. Чоловік вийшов з авто і зробив вісім пострілів в хлопця, в результаті чого той помер.

    Аллен

    Підозрюваний у вбивстві Джеремайя Уеслі Пенн заявив, що мотивом вбивства стало те, що хлопець повільно йшов. Зловмисник затриманий і перебуває під вартою.

    2_41Підозрюваний у вбивстві

    Нагадаємо, 20 травня, на вулиці Академіка Туполєва в Києві прямо на пішохідному переході водій автомобіля Renault збив пішохода.

    Як повідомлялося, 26 липня, у Львівській області правоохоронець наїхав на пішохода і втік з місця ДТП. Його вже звільнили з лав Національної поліції. Постраждалого 45-річного місцевого жителя із травмами госпіталізували.

    трагедія ДТП США вбивство водій
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