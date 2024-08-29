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Зеленський: Вдячність кожному воїну та всім полеглим героям, які повертаються додому на щиті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський: Вдячність кожному воїну та всім полеглим героям, які повертаються додому на щиті
У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України Зеленський звернувся до українців
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський наголосив: усі українці, уся наша держава вдячні кожному воїну

Сьогодні особливий і дуже важливий день для нашої держави – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Про це нагадав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

«14-й рік. Захоплення Криму, бої на Донеччині та Луганщині. Початок гібридної кровопролитної війни Росії проти України. І початок українського воєнного спротиву», – пригадав Зеленський початок війни з Росією.

Далі, за словами Зеленського, був героїзм тисяч українців, відданість нашій державі та військовій присязі, захист України.

«І українські прапори – прапори шани до наших воїнів, які віддали свої життя заради України», – додав президент.

Зеленський зазначив, що у 2022 році відбулося повномасштабне вторгнення та повномасштабна спроба Росії знищити українців.

«У 2022 році почалося повномасштабне вторгнення. Повномасштабна спроба Росії знищити українців. І повномасштабна українська оборона. Сміливість нашого народу. Сила українського характеру», – зазначив президент України.

Зеленський наголосив: усі українці, уся наша держава вдячні кожному воїну.

«І всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті», – додав Зеленський.      

Нагадаємо, 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Пам'ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року.

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Теги: війна Володимир Зеленський Україна

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