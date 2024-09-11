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Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)
ДСНС витягли з Дніпра частину безпілотника
фото: ДСНС

Надзвичайники повідомляють, що через безпілотник ніхто не постраждав

Водолази-сапери вилучили з річки Дніпро частину безпілотника. Про це повідомляє ДСНС.

Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника.

З Дніпра витягли частину дрона
З Дніпра витягли частину дрона

«Почувши вибух, один з очевидців, направився до місця події, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води. Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування «101»», – йдеться у повідомленні.

Частина безпілотника, яка впала у Дніпро
Частина безпілотника, яка впала у Дніпро

Надзвичайники повідомляють, що обійшлося без жертв.

З Дніпра вилучили частину безпілотника
З Дніпра вилучили частину безпілотника

До слова, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що наразі забруднена вода у Десні продовжує рухатися в бік Києва, але рух плями поступово сповільнюється.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, пляма не охоплює всю акваторію Десни, вона зосереджена в центральній частині річки та поступово осідає на дно. 

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Теги: Україна війна окупанти росія безпілотник річка Дніпро ДСНС

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