Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)
Надзвичайники повідомляють, що через безпілотник ніхто не постраждав
Водолази-сапери вилучили з річки Дніпро частину безпілотника. Про це повідомляє ДСНС.
Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника.
«Почувши вибух, один з очевидців, направився до місця події, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води. Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування «101»», – йдеться у повідомленні.
Надзвичайники повідомляють, що обійшлося без жертв.
До слова, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що наразі забруднена вода у Десні продовжує рухатися в бік Києва, але рух плями поступово сповільнюється.
За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, пляма не охоплює всю акваторію Десни, вона зосереджена в центральній частині річки та поступово осідає на дно.
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