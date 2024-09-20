Україна евакуювала чотирьох громадян із Сирії: серед них дитина

В Україну повернулися три жінки та одна дитина

Україна провела евакуацію чотирьох своїх громадян із Сирії

Україна повернула додому чотирьох своїх громадян з охопленої війною Сирії, серед яких одна дитина. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Евакуація стала можливою завдяки спільним зусиллям ГУР та Міністерства закордонних справ.

«Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Військова розвідка запевнила, що Україна завжди готова допомогти своїм громадянам, незалежно від того, в якій частині світу вони перебувають. Варто зауважити, що у Сирії вже понад 13 років триває громадянська війна.

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