Вакарчук розповів, з якими партіями готовий створити коаліцію у Раді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук

«Голос» готовий до співпраці з партіями, які декларують європейський вибір України

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розповів, з якими партіями готовий утворити коаліцію, а з якими не буде співпрацювати у новому парламенті.

Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

Він наголосив, що мова про коаліцію йтиме, коли почнеться обговорення коаліційної угоди з тими партіями, які пройдуть у парламент.

«Ми вийдемо на зближені позиції, і тоді можна буде реально казати, з ким ми готові об’єднуватись, а з ким – ні», - заявив Вакарчук.

Він відзначив, що партія «Голос» готова до співпраці з партіями, які декларують європейський вибір України, демонструють це своїми діями та готові працювати за принципами нової політики, додав він.

Вакарчук зазначив, що сьогодні деякі партії мають розмиті програми або не до кінця артикулюють ті чи інші речі.

Політик пояснив, з ким коаліції не утворить.

«Все що ми можемо зараз обіцяти, що ми точно не будемо об’єднуватися з антиукраїнськими силами, які просто тягнуть нас в Росію», - заявив Вакарчук.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».