Казахстанський опозиціонер закликав співвітчизників не повторювати помилок України в 2014 році

Українці допустили військове вторгнення Росії до Криму

Казахстан готовий чинити опір Росії. Країна не повинна повторити помилок України, яка фактично допустила військове вторгнення РФ до Криму в 2014 році. Нова влада Казахстану має ухвалити рішення про передислокацію частини батальйонів до північних регіонів, які межують із Росією, на випадок вторгнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів опозиціонер Єрмек Наримбай.

«Ми до кінця не знаємо, що Росія робить, який контингент вона уже відправила на підтримку Токаєва. Ми не знаємо, скільки їхніх людей є у Службі зовнішньої розвідки, скільки співробітників ФСБ є у Казахстані, зокрема в Алматі, в Астані (Нур-Султані) і на півночі Казахстану», – розповідає лідер опозиції.

Наримбай підкреслив, що Казахстан не повинен повторити події в Україні 2014 року. На його думку, «теоретично і фізично Казахстан готовий чинити опір Росії».

«Помилки України і, зокрема, в.о. президента Турчинова, який прошляпив, фактично допустив, військове вторгнення Росії до Криму показує, що якщо не Токаєв, то нова влада повинна оперативно ухвалити рішення про передислокацію частини батальйонів до північних регіонів, аби не допустити будь-якого силового втручання», – зазначив опозиціонер.

Наримбай відповів, чи готові казахстанські військові стріляти у російських, чи готова їхня країна до війни з Росією. Зокрема він радить президенту Токаєву «перекинути війська із Семея (колишня назва Семипалатинськ) до Павлодара, з Караганди до Петропавловська, з Астани до Кустаная, з Атирау до Уральська».

«Це все для того, щоби закрити питання про будь-які загрози. Росія ж вдається до погроз не тільки напряму, а й для того, щоби отримати зовнішньополітичні дивіденди. Всі ці моменти грають роль тому, що у Росії є військові інструменти для шантажу. Якщо ці інструменти прибрати, тоді з’являться відносини двох рівноправних партнерів», – пояснив Наримбай.

Наримбай також розповів, чи готовий Казахстан застосовувати силу проти «зелених чоловічків», подібних до тих, які висадилися до українського Криму і наявність яких Росія спочатку заперечувала. «Теоретично і фізично Казахстан готовий чинити опір Росії. Візьміть приклад того ж Ізраїлю, або, наприклад, Фінляндії 1940 року, або сьогоднішньої Норвегії. Але якщо левів очолюватиме баран, то всі перетворяться у стадо баранів, які не здатні будуть чинити опір. Як це було після Революції гідності, на початковому війни, яку веде Україна», – підсумував Наримбай. Нагадаємо, президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів». Токаєв зазначив, що «бандити та терористи були добре навчені, організовані, і ними командували зі спеціального центру». Також Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці». Нагадаємо, так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

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